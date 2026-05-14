Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kamuoyuna yönelik "Enflasyon Raporu 2026-II" sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan'ın sunumunda, nisan ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Şubat ve mart döneminde Merkez Bankası'nın öngördüğü tahmin aralığı içinde seyreden tüketici enflasyonu, nisan ayında Orta Doğu'daki gerilimin etkilerinin belirginleşmesiyle birlikte bu aralığın üzerine çıktı.

SAVAŞ VE ORTA DOĞU KRİZİ ENFLASYON TABLOSUNU DEĞİŞTİRDİ

2026 yılının şubat ayı sonunda Orta Doğu’da başlayan gerilim, negatif arz şoklarına yol açarak yakın dönem enflasyon görünümünde öne çıkan ana unsur haline geldi. Savaşın özellikle enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarına hızlı bir şekilde yansıması enflasyon rakamlarını doğrudan etkiledi. Şubat sonunda patlak veren savaşla birlikte keskin bir şekilde artış gösteren enerji fiyatları halihazırda yüksek düzeyini koruyor. Son dönem enflasyon gelişmelerinde tabloyu değiştiren bir diğer temel unsur ise gıda fiyatları oldu.

Jeopolitik gelişmeler kaynaklı küresel ekonomik görünüme ilişkin süregelen belirsizlikler belirgin bir şekilde yükseldi. Başta savaş bölgesinde yer alan ülkeler olmak üzere, birçok ekonomide büyüme öngörüleri aşağı yönde güncellendi. Bu süreçte gelişmiş ülkelerde beklenen faiz indirimleri ötelenirken, bazı ekonomilerde faiz artışı olasılıkları da piyasa fiyatlamalarına yansımaya başladı.

GIDA VE ENERJİDEKİ ARTIŞA KARŞI KİRA VE EĞİTİMDEKİ DÜŞÜŞ

Yılın ilk dört ayındaki fiyat artışlarına bakıldığında, geçen yıla kıyasla gıda ve enerjide yükseliş yaşandı. Buna karşın, para politikasında uygulanan sıkı duruşun doğrudan etkisiyle hizmet ve temel mal gibi gruplarda enflasyon gerilemeye devam ediyor. Ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık da mevcut dezenflasyon sürecini destekledi. Merkez Bankası, piyasalardaki bu süreci yönetirken sıkı politika duruşunu koruyarak mart ve nisan aylarında politika faizini sabit tuttu. TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirler ise sıkı parasal duruşu desteklemek üzere kararlılıkla uygulanmaya devam ediyor. Başkan Karahan, önümüzdeki dönemde alınacak para politikası kararlarında savaşın ve küresel krizlerin yansımalarını göz önüne alacaklarını, Merkez Bankası'nın temel amacı olan fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçları kullanmayı sürdüreceklerini açıkladı.