Merkez Bankası'ndan bankalara döviz uyarısı: "Kabul edilmeyecek"
Merkez Bankası, TL cinsi KKM’nin vadesi dolduğunda müşterisine döviz alıp döviz dönüşümlü KKM öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları gerekçesiyle uyardı. Banka, uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti.
Merkez Bankası, bankalara Kur Korumalı Mevduat işlemleri ile ilgili yeni bir uyarı yaptı.
BloombergHT’nin haberine göre bankalara iletilen “sözlü uyarı”da, bazı bankaların Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan yatırımcıların TL’si ile döviz aldırdığı, ertesi gün bu döviz ile Merkez Bankası’nın sağladığı Dövizli Kur Korumalı Mevduat ürünlerine geçtiği ifade edildi.
Bunu yapan bankaların MB tarafından uyarılarak, “Bu işlemlerin tespiti halinde işlemlerin TL dönüşüm payına sayılmayacağı” belirtildi.