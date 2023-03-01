Merkez Bankası'ndan bankalara döviz uyarısı: "Kabul edilmeyecek"

Merkez Bankası, TL cinsi KKM’nin vadesi dolduğunda müşterisine döviz alıp döviz dönüşümlü KKM öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları gerekçesiyle uyardı. Banka, uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti.

Son Güncelleme:

Merkez Bankası, bankalara Kur Korumalı Mevduat işlemleri ile ilgili yeni bir uyarı yaptı.

BloombergHT’nin haberine göre bankalara iletilen “sözlü uyarı”da, bazı bankaların Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan yatırımcıların TL’si ile döviz aldırdığı, ertesi gün bu döviz ile Merkez Bankası’nın sağladığı Dövizli Kur Korumalı Mevduat ürünlerine geçtiği ifade edildi.

Bunu yapan bankaların MB tarafından uyarılarak, “Bu işlemlerin tespiti halinde işlemlerin TL dönüşüm payına sayılmayacağı” belirtildi.

# Merkez Bankası # Döviz # Kur korumalı mevduat

Benzer Videolar

Meclis'in ilk gündemi EYT oldu Meclis'in ilk gündemi EYT oldu
TMSF 110 yıllık bankayı satışa çıkardı TMSF 110 yıllık bankayı satışa çıkardı
LPG ithalatı arttı LPG ithalatı arttı
DEDAŞ afette bile çiftçiyi mağdur etti DEDAŞ afette bile çiftçiyi mağdur etti
Elbistan Termik Santrali tekrardan ayağa kaldırılıyor Elbistan Termik Santrali tekrardan ayağa kaldırılıyor
DASK'tan deprem bölgesinde bir ilk DASK'tan deprem bölgesinde bir ilk
"Türkiye üretim devrimini başarmak zorunda" "Türkiye üretim devrimini başarmak zorunda"
Bakanlıktan fahiş fiyat düzenlemesi Bakanlıktan fahiş fiyat düzenlemesi
Merkez Bankası’ndan bankalara ek ücret adı altında ceza Merkez Bankası’ndan bankalara ek ücret adı altında ceza
Kıyılmış tütünde ÖTV indirimi Kıyılmış tütünde ÖTV indirimi
Dış ticaret açığında rekor artışlar sürüyor Dış ticaret açığında rekor artışlar sürüyor
"Tarım arazileri artık imara açılmamalıdır" "Tarım arazileri artık imara açılmamalıdır"
Çok Okunanlar
1 İşte EYT yasasında tüm şartlar
2 Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir uyarısı
3 EYT düzenlemesi Meclis’te kabul edildi
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 TBMM'de EYT mesaisi