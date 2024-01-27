Merkez Bankası'ndan Bankalara zam! 6 bin TL'den 9 bin TL çıktı

Merkez Bankası 2023 yılından beri hareketliliğine ve zamlara devam ediyor. Bu kez bankalara zam ayarı çeken Merkez Bankası bankalarda neye zam yaptı? İşte 6 bin TL'den 9 bin TL çıkan olay...

Merkez Bankası'ndan Bankalara zam! 6 bin TL'den 9 bin TL çıktı
Merkez Bankası'ndan Bankalara zam! 6 bin TL'den 9 bin TL çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, karşılıksız çeklerde, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödeyeceği miktara zam yaptı. Daha önce tek yaprağı 6 bin TL olan çeklerdeki zam herkesi iilgilendiriyor.

MERKEZ BANKASINDAN BANKALARA ZAM!

Buna göre her karşılıksız çek yaprağı için bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek. Bu tutar daha önce 6 bin lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası'ndan Bankalara zam

Resmi Gazete'de yapılan açıklama şöyle:

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıbin Türk Lirası” ibareleri “sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

# Merkez Bankası
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