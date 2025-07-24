Merkez Bankası’ndan beklenen faiz kararı bugün açıklanıyor: İndirim gelir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak ve karar saat 14.00’te kamuoyuna açıklanacak.

Piyasalar, alınacak karara kilitlenmiş durumda. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın politika faizinde bir indirime gitmesini bekliyor. Beklentiler, 250 baz puan ile 600 baz puan arasında değişirken, medyan tahmin 250 baz puanlık bir indirim yönünde şekilleniyor.

Özellikle son haftalarda Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişin, faiz indirimi beklentisiyle desteklendiği ifade ediliyor. Bugün alınacak kararın yalnızca borsa değil, aynı zamanda döviz kurları ve tahvil piyasaları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere TCMB, haziran ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmıştı. Temmuz ayında verilecek karar ise, para politikasının yönü ve enflasyonla mücadelede izlenecek strateji açısından kritik öneme sahip.