Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu. Açıklamada, "Riskler devam ediyor." denildi. Merkezin kararına doların tepkisi ise çok sert oldu. Kur, 5 lira 96 kuruş seviyesinin üzerine tırmandı

"Fiyat istikrarına yönelik riskler devam ediyor." İşte, bu açıklama sonrası dolar yükseldi. Kur 5.96'ya kadar tırmandı.



Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi. Politika faizi olan haftalık repo faizi yüzde 24 seviyesinde korundu. Faiz karar metninde öncekinin aksine, "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesi yer almadı. Karar metninde, "risklerin devam ettiğini" belirtildi.



MB'NİN KARAR METNİ

- İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir.

- Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

- Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir, fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir.

- Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.



Bu açıklamaya doların tepkisi sert oldu. Karardan önce dolar 5.89'da yer alıyordu. Kur açıklama sonrası 5 lira 96 kuruş seviyesini aştı.



Türk lirası, Merkez'in rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle bir süredir satış baskısı altında.





ulusal.com.tr