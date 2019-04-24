Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde "9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.'" ifadeleri yer aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi Gazete'de Mevduat Ve Kredi̇ Fai̇z OranlarI ve KatIlma HesaplarI Kâr Ve Zarara Katılma Oranları İle Kredi̇ İşlemleri̇nde Fai̇z Dışında Sağlanacak Di̇ğer Menfaatler Hakkında Tebli̇ğ (Sayı: 2006/1)’de Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ yayımlandı.



Tebliğde şu ifadeler yer aldı:



"MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



'Değişken faiz oranı, Türk lirası mevduatta 3 ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir.'



MADDE 2 – Bu Tebliğ 22/4/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür."



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