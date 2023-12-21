Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faizi Kararı

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz ve komisyon oranlarında artış olmayacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı Faizi Kararı

Merkez Bankası yılın son faiz kararında artırıma gitti. Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 42,5’e yükseltti. Karar sonrası kredi kartı için son dakika açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır” denildi.

Komisyon Oranlarında Değişiklik Olmayacak

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacağının altının çizildiği açıklamada, “Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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