Merkez Bankası'ndan Sıcak Para Hamlesi! New York'ta Yatırımcı Günleri Düzenlenecek
AK Parti, sıcak para arayışına devam ediyor. Merkez Bankası, 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta "Yatırımcı Günleri" düzenleyeceğini duyurdu. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, Türkiye'ye sıcak paranın anca tavizler vererek geleceğini belirtti, çözüm yollarını açıkladı.
AK Parti, ekonomik sıkıntıların çözümünü Batılı yatırımcılarda arıyor. Merkez Bankası, "Yatırımcı Günleri" etkinliklerinin ilkini 11 Ocak'ta New York'ta düzenleyeceğini duyurdu.
Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, "Batı'dan sıcak paranın gelebilmesinin tek yolu Türkiye'nin bağımsızlık politikalarından tavizler vermesidir" diye konuştu.
Ekonomi de çıkış yollarını açıklayan Hakan Topkurulu, Vatan Partisi'nin Üretim Devrimi programına dikkat çekti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Sermaye girişi artacak" açıklamasını yapmıştı.