Merkez Bankası’ndan TL ve döviz için zorunlu karşılık adımı geldi

TCMB'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, artan Türk lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak aşağıdaki sadeleşme adımlarının atılmasına karar vermiştir.

Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup zorunlu karşılıklar 6 Aralık 2024 tarihinde tesis edilecektir.

Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırılmıştır.

KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %75’ten %70’e indirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

(1) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli Türk lirası mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

Ayrıntılar gelecektir..