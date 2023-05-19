Merkez Bankası'ndan yeni kredi kartı talimatı

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI



Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.