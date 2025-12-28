Merkez Bankası’nın 2026 toplantı takvimi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini açıkladı. Böylece piyasalar ve ekonomik aktörler, Merkez Bankası’nın faaliyet planını yıl boyunca önceden takip edebilecek.

Takvime göre TCMB, 2026’da sekiz PPK toplantısı gerçekleştirecek. Ayrıca yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu kamuoyuyla paylaşılacak.

2027 Para Politikası Metni’nin ise 18 Aralık 2026’da yayımlanması planlanıyor.