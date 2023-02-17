Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yükseldi

Merkez Bankası piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. Yüzde 32,46 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, Şubat ayında yüzde 35,76'ya yükseldi.



Geçen ay yüzde 2,24 olan aylık TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi.



12 ay sonrası için beklentiler bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 olurken, bu anket döneminde yüzde 30,75 oldu.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 23,12’den 22,84 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23,43’ten 23,10’a düştü.



2023 yılı büyüme beklentisi Ocak ayı anket döneminde %4,1 iken bu anket döneminde %3,6’ya düştü.