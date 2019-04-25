Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, ABD ile ilişkiler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin TL üzerinde baskısını sürdürmesiyle dolar/TL bugün 5.89'un hemen altında işlem görüyordu. Dolar/TL kuru, 5.9016 ile 5,90 seviyesinin üzerini gördü. Merkez Bankası yüze 24 olan politika faizin sabit tuttu. Kararın ardından dolar, 5,98 liraya yükseldi

Dolar/TL bu sabah güne 5.8880/5.8901 seviyesinde başladı.



Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,8880 liradan, avro 6,5770 liradan güne başlamıştı.



Kararın ardından dolar, 5,98 liraya yükseldi.



Kapalıçarşı'da 5,8830 liradan alınan dolar, 5,8850 liradan satılıyor. 6,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5770 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8880 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5900 lira olmuştu.



DOLAR FIRLADI



Merkez Bankası yüze 24 olan politika faizin sabit tuttu.



Kararın ardından dolar 5,9606 ile 5.96 seviyesinin üstünü gördü.



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