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Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları eriyor

Merkez Bankasının rezervi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azaldı. Resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları eriyor

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları eriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Nisan 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,3 düşerek 70,7 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 1,5 gerileyerek 20,5 milyar dolar oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Merkez Bankası
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