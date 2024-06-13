Merkez Bankası'nın rezerv miktarı belli oldu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamayla birlikte, Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs haftasında 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 7 Haziran itibarıyla 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

31 Mayıs tarihinde 59 milyar 740 milyon dolar seviyesinde olan altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 7 Haziran tarihinde 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.