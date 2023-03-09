Merkez Bankasının rezervlerindeki gerileme sürüyor

Merkez Bankasının brüt rezervlerindeki düşüş geçen hafta da devam etti. Toplam rezervler 3 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azaldı, 120 milyar dolara geriledi. Altın rezervlerindeki artış ise dikkat çekti.

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Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki düşüş 3 Mart haftasında da devam etti.

3 Mart itibarıyla brüt döviz rezervleri, 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon dolara indi.


Kur korumalı mevduat ise 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı. Böylece Kur korumalı mevduatlarda yeni zirve kaydedildi.


Söz konusu dönemde altın rezervlerindeki artış dikkat çekti. Altın rezervleri 888 milyon dolar arttı, 49 milyar 190 milyon dolardan, 50 milyar 78 milyon dolara çıktı.



Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 811 milyon dolar azaldı, 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

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