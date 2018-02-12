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Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

Merkez Bankasının TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 304 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,83036,en düşük fiyat 3,82940, en yüksek fiyat 3,83160 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,82709 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 163 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,89865 en düşük fiyat 3,89690, en yüksek fiyat 3,90070 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,89500 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 188 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,00134,en düşük fiyat 4,00010, en yüksek fiyat 4,00400 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,99724 olarak gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri #Merkez Bankası
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