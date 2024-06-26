Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı açıklandı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 7 Haziran'da 86 milyar 356 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 14 Haziran itibarıyla, 2 milyar 77 milyon dolar artışla 88 milyar 433 milyon dolara yükseldi.

7 Haziran'da 59 milyar 796 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri ise, 14 Haziran itibarıyla 1 milyar 928 milyon dolar düşüşle 57 milyar 868 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 149 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolardan, 146 milyar 301 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.