Merkez Bankası’nın yurt dışındaki altın varlığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı faaliyet raporunu yayımlayarak altın varlıklarının mülkiyet yapısını ve saklama koşullarını kamuoyuyla paylaştı

Toygu Ökçün
Merkez Bankası’nın yurt dışındaki altın varlığı belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı 2025 yılı faaliyet raporu, rezervlerin saklama lokasyonları ve mülkiyet detaylarına ışık tuttu. Bilançodaki toplam altın miktarı ile doğrudan bankaya ait olan varlıklar arasındaki ayrım, raporda şeffaf bir şekilde yer aldı.

MÜLKİYET YAPISI VE TOPLAM REZERVLER

Raporda yer alan verilere göre, 2025 sonu itibarıyla Merkez Bankası bilançosunda uluslararası standartta 811,4 ton altın bulunuyor. Ancak bu miktarın tamamı doğrudan TCMB mülkiyetinde değil. Rezervlerin mülkiyet dağılımı şu şekildedir:

  • TCMB Öz Malı: 536,1 ton
  • Bankaların Zorunlu Karşılıkları: 151 ton
  • Serbest Altın Deposu Hesapları: 78,9 ton
  • Hazine Müsteşarlığı Varlıkları: 45,3 ton

ALTINLARIN COĞRAFİ DAĞILIMI

Merkez Bankası’nın doğrudan mülkiyetinde olan 536,1 tonluk altın varlığının saklama lokasyonları, stratejik dağılımı ortaya koyuyor. Verilere göre altınların büyük çoğunluğu yurt içinde muhafaza ediliyor:

  • Borsa İstanbul (BIST) Nezdinde: 382,9 ton
  • İngiltere Merkez Bankası (BoE) Nezdinde: 119,2 ton
  • TCMB Kendi Kasalarında: 34 ton
