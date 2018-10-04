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Merkez'den enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, yüksek enflasyonun nedenleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; temel mal, gıda ve enerji gruplarının eylül enflasyonunda belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

Merkez'den enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, eylül enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Merkez'den yapılan açıklamada, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayıldığı, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisinin temel mal, gıda ve enerji grupları olduğu belirtildi.

Döviz kuru gelişmelerinin birçok kalem üzerinde hissedildiğini kaydeden Merkez Bankası, "Özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir." denildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Merkez Bankası #enflasyon
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