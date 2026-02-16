Merkezi yönetim bütçesi ocakta 214,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesine ilişkin Ocak ayı verilerini açıkladı. Paylaşılan rapora göre, yılın ilk ayında bütçe giderleri, gelirlerin üzerinde seyretti.

Bakanlık verilerine göre Ocak ayında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam gelir 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 54,9’luk bir yükseliş kaydetti. Ocak ayı itibarıyla toplam bütçe gideri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Gelir ve gider kalemleri arasındaki bu fark sonucunda merkezi yönetim bütçesi, Ocak ayında 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.