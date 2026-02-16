Merkezi yönetim bütçesi ocakta 214,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarını duyurdu. Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 214 milyar 543 milyon TL açık verirken, hem gelir hem de gider kalemlerinde yıllık bazda yüzde 50’nin üzerinde artış kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Merkezi yönetim bütçesi ocakta 214,5 milyar lira açık verdi
Yayınlanma:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesine ilişkin Ocak ayı verilerini açıkladı. Paylaşılan rapora göre, yılın ilk ayında bütçe giderleri, gelirlerin üzerinde seyretti.

Bakanlık verilerine göre Ocak ayında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte toplam gelir 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 54,9’luk bir yükseliş kaydetti. Ocak ayı itibarıyla toplam bütçe gideri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.

Gelir ve gider kalemleri arasındaki bu fark sonucunda merkezi yönetim bütçesi, Ocak ayında 214 milyar 543 milyon lira açık verdi.

Otomotivde ocak ayı bilançosu: Üretim ve ihracat düştü, araç satışları yüzde 10 arttıOtomotivde ocak ayı bilançosu: Üretim ve ihracat düştü, araç satışları yüzde 10 arttıOtomobil
TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçlarıTOKİ Eskişehir kura çekimi canlı izle: İşte ilçe ilçe kura sonuçlarıYurt
Merkez Bankası bütçe açığı
Günün Manşetleri
Ocak ayı bütçe rakamları açıklandı
İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı
İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek
Butik otelde klima yandı, dedektör çalışmadı!
21 İZBETON personeli gözaltına alındı
Emlakta yeni dönem başladı
Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması
Emekli ikramiyesi için 6 bin TL tahmini
Çok Okunanlar
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 16 Şubat Pazartesi Gazete manşetleri 16 Şubat Pazartesi
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bu bölgelere çamur yağacak! Bu bölgelere çamur yağacak!
TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ para iadesi nasıl alınır?