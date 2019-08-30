Yaklaşık 120 bin metal işçisi için Toplu Sözleşme görüşmeleri Eylül ayında başlayacak. Önceki yapılan sözleşme ise yarın itibariyle sona erecek. Yeni sözleşme görüşmeleri Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yapılacak. Öncesinde ise Türk Metal Sendikası işverene sunacağı teklif için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar.

İşçilerle görüşülüyor, talepleri dinleniyor. İşverene sunmak üzere zam teklifi dosyasının son hali veriliyor.Toplam 120 bin metal işçisi için Toplu Sözleşme görüşmeleri Eylül ayında başlayacak. Bu işçilerin 112 bini için Türk Metal, 8 bin işçi içinse Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları yetkili olacak. Ancak Türk Metal'in imzalayacağı zam oranları protokolünün aynısını Çelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları da ayrı ayrı imzalayacak.Ana görüşmeler kapsamında Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası masaya oturacak. Belirlenecek zam oranlar 1 Eylül 2019 ila 1 Eylül 2021 yıllarını kapsayacak.Görüşmeler öncesi ise Türk Metal Sendikası Toplu Sözleşme hazırlıklarında sona yaklaştı. Sendika, işverene sunacağı zam teklifi ve diğer talepler için bir dosya hazırlıyor.Toplu Sözleşme görüşmeleri süreci boyunca taraflar arasında anlaşma çıkmazsa işçinin grev hakkı bulunuyor. Ancak alınacak olası bir grev kararını Cumhurbaşkanının erteleme yetkisi var. Ertelemenin sonunda da uyuşmazlık devam ederse son kararı Yüksek Hakem Kurulu verecek.