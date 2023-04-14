Metaverse’te geçecek kripto para birimi 25 Nisan’da listelenecek
Gelişen teknolojiler kripto para birimlerinde piyasa trendlerini belirlerken, sanal gerçeklik konusunda yaşanan gelişmeler, metaverse kripto para birimlerinin popülaritesini artırdı. 2023'e hızlı başlayan BRN Token, 25 Nisan’da önde gelen kripto para borsalarından birinde listeleneceğini duyurdu.
Dünyaca ünlü markaların sanal gerçeklik, metaverse, NFT ve Web3 odaklı teknolojilere yönelik yatırımlarını artırması, kripto para piyasalarındaki trendleri de belirledi. Apple'ın sanal gerçeklik setini 2023'ün sonunda duyuracağına yönelik açıklamalar, sanal evren metaverse'te geçerli olacak kripto para birimlerinin yükselişini de beraberinde getirdi. Şubat ayının başında yayımlanan bir rapora göre metaverse platformu Decentraland'in kripto para birimi MANA'nın yılın ilk ayını yüzde 145, Sandbox'ın SAND isimli kripto para biriminin ise yüzde 90 yükselişle tamamladığı görüldü. BRN Metaverse tarafından geliştirilen ve gücünü kripto para biriminden alan altyapılarıyla metaverse evrenlerini birbirine bağlayan BRN Token, 25 Nisan itibarıyla, dünya çapında 13 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Gate.io'da listeleneceğini açıkladı.
Oyun dünyasından metaverse’e kapı araladıklarını belirten BRN Metaverse Kurucusu Baran Özcan, “Projemizi, internetin yeni versiyonu olarak tanımlanan Web3 teknolojisini ilerletmek ve yaygınlaştırmak için hayata geçirdik. Bugün ise kendi kilitleme (staking) platformuna ve NFT Marketplace’e sahip kripto para birimimiz BRN Token’ı Gate.io’da listeleyeceğimizin müjdesini paylaşıyoruz. Projemize güvenen platformlara bir yenisini eklediğimiz için gururluyuz” dedi.
OYUN PROJESİ İKİNCİ ÇEYREKTE PİYASAYA SÜRÜLECEK
Binance Smart Chain üzerinde üretilen, yapay zeka, metaverse, Web3, GameNFT ve GameFI alanlarında yenilikler sunan BRN Metaverse projesi, metaverse’te geliştirdiği oyunla internetin geleceğini inşa etmeye odaklanıyor. Beta versiyonu yayımlanan oyunun 2023’ün ikinci çeyreği itibarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kripto ekosisteminde yaygın olarak bilinen oyna-kazan (P2E) yaklaşımıyla geliştirilen oyun, yapay zeka desteğiyle oyuncuların bireysel veya grup olarak mücadele edebilecekleri düellolar sunuyor. Düelloları tamamlayan oyuncular, eğlenip sosyalleşirken, belirli miktarlarda kazanımlar da elde edebiliyor.
320 MİLYON ADET ÜRETİLDİ
320 milyon adet üretilmiş olan BRN Token’ların 300 milyonunun 1 yıl boyunca kilitli tutulduğunu, 20 milyon adet token’ın ise piyasaya sürüldüğünü belirten Baran Özcan, “Geliştirdiğimiz metaverse ve Web3 tabanlı oyun, kripto para birimlerinde şimdiye kadar inşa edilmiş en geniş evren olacak. Canlı konserlere, toplantılara, özel karakterlere, sosyalleşme olanaklarına ev sahipliği yapan BRN Metaverse evreninde kullanıcılar oyunlarla NFT kazanabilecek ve karakterlerine giydirebilecek. Oyun içinde bulunan metaverse mağazalarında oyuncular kataloglar kullanarak satın alacakları eşyaları üç boyutlu bir biçimde inceleyebilecek. Giyilebilir teknolojileri de kripto para birimine entegre edeceğiz. Giyilebilir teknoloji cihazlarına sahip kullanıcılar bu ürünleri metaverse evreninde de kullanabilecek. BRN Metaverse evrenindeki finansal işlemler ise BRN Token ile gerçekleştirilecek” dedi.