Metaverse’te geçecek kripto para birimi 25 Nisan’da listelenecek

320 MİLYON ADET ÜRETİLDİ

320 milyon adet üretilmiş olan BRN Token’ların 300 milyonunun 1 yıl boyunca kilitli tutulduğunu, 20 milyon adet token’ın ise piyasaya sürüldüğünü belirten Baran Özcan, “Geliştirdiğimiz metaverse ve Web3 tabanlı oyun, kripto para birimlerinde şimdiye kadar inşa edilmiş en geniş evren olacak. Canlı konserlere, toplantılara, özel karakterlere, sosyalleşme olanaklarına ev sahipliği yapan BRN Metaverse evreninde kullanıcılar oyunlarla NFT kazanabilecek ve karakterlerine giydirebilecek. Oyun içinde bulunan metaverse mağazalarında oyuncular kataloglar kullanarak satın alacakları eşyaları üç boyutlu bir biçimde inceleyebilecek. Giyilebilir teknolojileri de kripto para birimine entegre edeceğiz. Giyilebilir teknoloji cihazlarına sahip kullanıcılar bu ürünleri metaverse evreninde de kullanabilecek. BRN Metaverse evrenindeki finansal işlemler ise BRN Token ile gerçekleştirilecek” dedi.