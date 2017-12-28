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Metropol İstanbul projesindeki AVM satıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi tarafından İstanbul'da dev alışveriş merkezinin satıldığı açıklandı

Metropol İstanbul projesindeki AVM satıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) İstanbul'daki büyük alışveriş merkezinin satışı hakkında açıklama yaptı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM'nin KDV dahil 1.361.898.000 lira bedelle satıldığı belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

Metropol İstanbul projesinde toplam 103.020,33 m2 brüt satılabilir alana sahip; 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM, KDV hariç 1.154.150.847,46 TL (KDV dahil 1.361.898.000 TL) bedelle satılmıştır.  

Söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarı  587.658.987 TL (KDV Dahil) dir. 

Emlak Konut payının 114.347.500 TL si peşin kalan 473.311.487 TL, 27 eşit taksitte tahsil edilecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #metropol #istanbul #avm #Emlak Konut
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