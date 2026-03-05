MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? MCARD kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

2-4 Mart 2026 tarihleri arasında talep toplayan MetropolCard halka arzında yatırımcılar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. MCARD koduyla borsaya girmesi beklenen şirket için “kaç lot verdi?” ve “borsada ne zaman işlem görecek?” soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı? MCARD kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
2-4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen MetropolCard halka arzı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ tarafından gerçekleştirilen halka arzda hisse fiyatı 80 TL olarak belirlenirken toplam 18 milyon 900 bin lot satışa sunuldu.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar şimdi gözlerini halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi.

METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MetropolCard halka arz sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından genellikle birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, kendilerine düşen kesin lot miktarını öğrenebilecek.

METROPOLCARD HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

MetropolCard halka arzında toplam 18 milyon 900 bin lot dağıtılması planlanıyor. Ancak kişi başına düşen kesin lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişecek.

Katılımcı sayısına göre olası dağıtım tahminleri şu şekilde hesaplanıyor:

150 bin katılım olması halinde yaklaşık 61 lot
250 bin katılım olması halinde yaklaşık 36 lot
350 bin katılım olması halinde yaklaşık 26 lot
500 bin katılım olması halinde yaklaşık 18 lot
700 bin katılım olması halinde yaklaşık 13 lot
1,1 milyon katılım olması halinde yaklaşık 8 lot
1,6 milyon katılım olması halinde yaklaşık 6 lot
2,2 milyon katılım olması halinde yaklaşık 4 lot

Kesin dağıtım miktarı, talep sayısı açıklandıktan sonra netleşecek.

MCARD BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

MetropolCard halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ancak MCARD koduyla yapılacak ilk işlem tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

Borsa İstanbul’da işlem başlangıç tarihi açıklandığında konuya ilişkin bilgiler güncellenecek.

