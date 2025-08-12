Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 2 milyon TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.

2 milyon TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?

İşte banka banka örnek getiri hesaplaması:

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 63.184,49 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.184,49 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL

Odea

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.189,13 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.189,13 TL

getirfinans

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 62.580,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.580,97 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 62.607,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.607,81 TL

Akbank

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 67.626,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.626,08 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 66.879,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.879,25 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.095,89 TL

QNB

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 60.213,7 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.213,7 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 64.372,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.372,6 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %44,33
Net Kazanç: 64.126,68 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.126,68 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL

