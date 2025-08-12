Mevduat faiz yarışında zirve değişti! 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 2 milyon TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.
2 milyon TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?
İşte banka banka örnek getiri hesaplaması:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 63.184,49 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.184,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 65.178,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.178,82 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 60.480,47 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.480,47 TL
Odea
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 57.189,13 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.189,13 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 62.580,97 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.580,97 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 62.607,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.607,81 TL
Akbank
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 67.626,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.067.626,08 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 66.879,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.879,25 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 65.095,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.095,89 TL
QNB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 60.213,7 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.213,7 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 64.372,6 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.372,6 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %44,33
Net Kazanç: 64.126,68 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.126,68 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL