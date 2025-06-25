Mevduat faizi alarmı: 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte faizlerde son durum

Piyasadaki bu beklentiler, mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkilemeye başladı. Şu anda bazı bankalar hâlâ yüzde 53 seviyesine kadar faiz oranı sunsa da, bu oranlar üzerinde banka bazlı 1-2 puanlık düşüşler şimdiden başladı.