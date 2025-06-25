Mevduat faizi alarmı: 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte faizlerde son durum
Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi ve petrol fiyatlarındaki sert gerileme, Türkiye’de mevduat faizleri üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Ekonomistlerin faiz indirimi öngörüsü sonrası, bankalardaki en yüksek faiz oranları şimdiden geri çekilmeye başladı. Peki faizlerde son durum ne? İşte detaylar...
Orta Doğu’da sağlanan ateşkes ve bununla bağlantılı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye ekonomisinde yeni bir sürecin kapısını araladı. Ekonomim'e göre, enflasyonun haziranda beklentilere paralel seyretmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında faiz indirimi yapabileceği konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını “pas” geçen TCMB’nin 24 Temmuz’daki toplantısında politika faizini 200-300 baz puan düşürmesi olasılığı, ekonomi kulislerinde sıkça dillendiriliyor.
Piyasadaki bu beklentiler, mevduat faiz oranlarını da doğrudan etkilemeye başladı. Şu anda bazı bankalar hâlâ yüzde 53 seviyesine kadar faiz oranı sunsa da, bu oranlar üzerinde banka bazlı 1-2 puanlık düşüşler şimdiden başladı.
Ekonomistler, mevcut faiz oranlarıyla TL’nin yüksek reel getiri sunduğunu ve bu durumun TCMB’nin elini rahatlattığını belirtiyor. Ayrıca, petroldeki sert düşüşün haziran ayı enflasyonunu da aşağı çekmesi bekleniyor.
500 BİN, 1 MİLYON VE 1.5 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
- Alternatif Bank - VOV Hesap: %53,00
- Anadolubank - Renkli Hesap: %53,00
- Türkiye Finans - Günlük Hesap: %53,00
- Fibabanka - Kiraz Hesap: %52,00
- Odea Bank - Oksijen Hesap: %52,00
- ING - Turuncu Hesap: %51,00
- HSBC - Modern Hesap: %51,00
En yüksek oranlar dikkate alındığında örnek getiri tabloları ise şöyle:
500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
- Mevduat Tutarı: 500 bin TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 18 bin 621 TL
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
- Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 37 bin 241 TL
1 MİLYON 500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
- Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 55 bin 359 TL