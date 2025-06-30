Mevduat faizi alarmı! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?
Bankada parası olan milyonları ilgilendiren kritik süreç başladı. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ve 24 Temmuz’daki Merkez Bankası toplantısı, mevduat faizlerinin seyrini belirleyecek. İşte detaylar...
Piyasalarda gözler 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Aylık bazda yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun, bu düzeyde ya da altında gelmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi kararı alabileceği konuşuluyor.
İsrail-İran arasındaki gerilimin azalması ve petrol fiyatlarında görülen sert düşüş de faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
TCMB’nin olası bir faiz indirimi kararı, bankalardaki mevduat faiz oranlarında da düşüşü tetikleyebilir. Şu anda birçok bankada en yüksek vadeli mevduat faiz oranı yüzde 53 seviyelerinde bulunuyor. Ancak 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin sürpriz yapmaması ve Merkez’in indirime gitmesi durumunda bu oranların kademeli şekilde düşebileceği belirtiliyor.
Perşembe gününe kadar piyasada ciddi bir yön arayışı beklenirken, faiz indirimi senaryosu gerçekleşirse, bankalar Merkez Bankası toplantısını beklemeden mevduat faizlerini aşağı çekebilir.
İşte Türkiye Gazetesi'ne göre, 30 Haziran 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:
Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00
Anadolubank Renkli Hesap: %53,00
Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr Payı Oranı)
Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00
Odea Bank Oksijen Hesap: %52,00
ING Turuncu Hesap: %51,00
HSBC Modern Hesap: %51,00
En yüksek oranlar dikkate alındığında örnek getiri tabloları ise şöyle oluşuyor:
500 BİN TL/32 GÜN VADE
Mevduat Tutarı: 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 18 bin 621 TL
1 MİLYON TL/32 GÜN VADE
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 37 bin 241 TL
1 MİLYON 500 BİN TL/32 GÜN VADE
Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 55 bin 359 TL