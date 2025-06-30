Mevduat faizi alarmı! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?

TCMB’nin olası bir faiz indirimi kararı, bankalardaki mevduat faiz oranlarında da düşüşü tetikleyebilir. Şu anda birçok bankada en yüksek vadeli mevduat faiz oranı yüzde 53 seviyelerinde bulunuyor. Ancak 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin sürpriz yapmaması ve Merkez’in indirime gitmesi durumunda bu oranların kademeli şekilde düşebileceği belirtiliyor.