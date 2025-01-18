Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

YENİ FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE Mİ?

Mevduat faiz oranlarının hala %50'nin üzerinde olduğu bir dönemde, 2024 yıl sonu enflasyonunun %44,38 olarak açıklanması, 23 Ocak'ta yeni bir faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı. Politika faizinde 250 baz puana kadar bir düşüşün değerlendirilmekte olduğu ve bu indirimin mevduat faizlerini de etkileyebileceği konuşuluyor. Ayrıca, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisinin nasıl değişeceği de merak konusu.