Mevduat faizi için rakamlar değişti! İşte 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Merkez Bankası’nın geçtiğimiz ay politika faizini düşürmesinin ardından, mevduat faizlerinde de 2-3 puanlık bir gerileme yaşandı. Peki, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin mevduat hesaplarındaki aylık getirisi şu anda ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde 2-3 puanlık düşüşler yaşandı.
23 Ocak 2025’te açıklanacak yılın ilk faiz kararı için geri sayım başlarken, tüketiciler güncel verileri yakından takip ediyor.
YENİ FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE Mİ?
Mevduat faiz oranlarının hala %50'nin üzerinde olduğu bir dönemde, 2024 yıl sonu enflasyonunun %44,38 olarak açıklanması, 23 Ocak'ta yeni bir faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı. Politika faizinde 250 baz puana kadar bir düşüşün değerlendirilmekte olduğu ve bu indirimin mevduat faizlerini de etkileyebileceği konuşuluyor. Ayrıca, 500 bin TL ve 1 milyon TL'nin aylık getirisinin nasıl değişeceği de merak konusu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında yaptığı faiz indiriminin ardından mevduat faiz oranlarında 2-3 puanlık bir düşüş yaşandı. Tüketicilerin merakla takip ettiği mevduat getirileri ve 23 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak TCMB'nin yılın ilk faiz kararı, ekonomik gündemin odağında yer alıyor.
YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Mevduat faiz oranlarının hâlâ %50’nin üzerinde seyrettiği bir ortamda, 2024 yılı sonu enflasyonunun %44,38 olarak açıklanmasıyla birlikte 23 Ocak'ta 250 baz puana kadar yeni bir faiz indirimi ihtimali gündeme geldi. Bu durumun, mevduat faizlerine de yansıyabileceği belirtiliyor.
3 AY VADELİ MEVDUATTA DÜŞÜŞ
TCMB verilerine göre, 27 Aralık 2024 tarihinde %59,14 olan 3 ay vadeli mevduat faizi, 3 Ocak 2025 itibarıyla %56,87’ye gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.
1 ay vadeli mevduat faizi: %53,97 (30 Ağustos 2024’ten bu yana en düşük seviyede)
6 ay vadeli mevduat faizi: %45,97 (17 Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviye)
1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi: %38,22’den %42,99’a yükseldi.
TÜRK LİRASI MEVDUATINA GEÇİŞ ARTIYOR
2024 yılı boyunca, TCMB’nin enflasyonla mücadele politikası ve dövize ilişkin beklentilerin azalması Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi artırdı.
500 bin TL ve 1 milyon TL gibi büyük meblağların güncel getirileri de tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar 23 Ocak’taki karar sonrası netleşecek.
İŞTE MEVDUAT FAİZLERİNDE SON ORANLAR
Fibabanka Kiraz Hesap: %50,50
Getir Finans: %50
TEB Marifetli Hesap: %53
On Dijital: %53
Alternatif Bank VOV Hesap: %52
Odea Bank Oksijen Hesap: %51
ING Turuncu Hesap: %51
500 BİN TL ve 1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ
Söz konusu oranlardan en yüksek olan %53 ile hesaplama yapıldığında;
-100 bin TL’nin aylık net getirisi; 3 bin 921 TL olarak gerçekleşiyor.
-250 bin TL’nin aylık net getirisi; 9 bin 801 TL’yi buluyor.
-500 bin TL’nin aylık net getirisi; 19 bin 602 TL’ye ulaşıyor.
-1 milyon TL’nin aylık net getirisi ise; 39 bin 204 TL şeklinde kendini gösteriyor.
Merkez Bankası'nın son verilerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat 3 Ocak itibarıyla 19 trilyon 144 milyar TL olarak kaydedildi.
Bu toplamın 11 trilyon 746 milyar TL'lik kısmını ise Türk Lirası (TL) cinsinden mevduatlar oluşturdu. Verilere göre, TL'nin toplam mevduat içindeki payı %61,36'ya yükseldi. Yüksek TL faiz getirilerinin yanı sıra, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde yaşanan çözülme de dolarizasyonu büyük ölçüde düşürdü.
Bu durum, dolarizasyon oranının son 8 yılın en düşük seviyesine inmesine yol açtı.