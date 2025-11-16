Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı

Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı öncesi mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. Banka banka 1 milyon liranın 1 aylık net kazancı ve güncel faiz oranları belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 1

Finans piyasalarında gözler Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekim ayında 100 baz puanlık indirime giden TCMB’nin aralık ayındaki faiz kararı ve mesajları merak ediliyor.

1 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 2

Toplantı takvimine göre Merkez Bankası kasım ayında PPK toplantısı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00’te açıklanacak.

2 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 3

Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi, Merkez Bankası’nın aralık ayında bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini doğurdu. Bu gelişme bankaların mevduat faizlerinde düşüşe yol açtı.

3 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 4

Aralık ayında açıklanacak faiz kararı beklenirken mevduat faiz oranlarında son durum ve 1 milyon liranın 1 aylık getirisi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Banka banka güncel oranlar aşağıda.

4 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 5

TEB
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 28.106,38 TL

5 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 6

ING BANK
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 28.741,08 TL

6 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 7

İş Bankası
Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 28.569,86 TL

7 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 8

Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 32.320,15 TL

8 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 9

Denizbank
Faiz oranı: %42,25
Net kazanç: 30.558,90 TL

9 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 10

Akbank
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 30.378,08 TL

10 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 11

QNB
Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 26.743,56 TL

11 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 12

Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL

12 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 13

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL

13 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 14

Alternatif Bank
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 29.458,57 TL

14 15
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı - Resim: 15

EnPara
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 28.931,51 TL

15 15
mevduat faiz