Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL’nin aylık getirisi ve güncel banka faiz oranları açıklandı
Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararı öncesi mevduat faizlerinde düşüş yaşandı. Banka banka 1 milyon liranın 1 aylık net kazancı ve güncel faiz oranları belli oldu.
Finans piyasalarında gözler Merkez Bankası’nın yılın son Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekim ayında 100 baz puanlık indirime giden TCMB’nin aralık ayındaki faiz kararı ve mesajları merak ediliyor.
Toplantı takvimine göre Merkez Bankası kasım ayında PPK toplantısı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 11 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00’te açıklanacak.
Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi, Merkez Bankası’nın aralık ayında bir faiz indirimi yapabileceği beklentisini doğurdu. Bu gelişme bankaların mevduat faizlerinde düşüşe yol açtı.
Aralık ayında açıklanacak faiz kararı beklenirken mevduat faiz oranlarında son durum ve 1 milyon liranın 1 aylık getirisi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Banka banka güncel oranlar aşağıda.
TEB
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 28.106,38 TL
ING BANK
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 28.741,08 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 28.569,86 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %44
Net kazanç: 32.320,15 TL
Denizbank
Faiz oranı: %42,25
Net kazanç: 30.558,90 TL
Akbank
Faiz oranı: %42
Net kazanç: 30.378,08 TL
QNB
Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 26.743,56 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 30.016,44 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 29.458,57 TL
EnPara
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 28.931,51 TL