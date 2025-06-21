Mevduat faizinde son durum: 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, kararın piyasadaki "faiz koridorunun üst bandında indirime gidileceği" beklentisinin aksine daha "şahin" olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“TCMB, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkilerini net biçimde görmek istiyor. Bu nedenle sıkı duruşunu gevşetmek istemiyor. Gelecek toplantıya dair ‘güvercin’ bir mesaj da verilmedi.”



