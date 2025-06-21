Mevduat faizinde son durum: 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması sonrası mevduat faizlerinde sert bir düşüş beklenmiyor. Yüzde 53 seviyelerine ulaşan faiz oranları yatırımcının ilgisini çekerken, 500 bin, 1 milyon ve 1.5 milyon TL için güncel aylık getiriler merak konusu oldu. İşte bankalardaki son tablo...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46,00 seviyesinde sabit bırakırken, gecelik borç verme faizini de yüzde 49,00'da korudu.
Bu karar, piyasada beklenen faiz indiriminin ertelendiğine işaret ederken, mevduat faizlerinde de kısa vadede düşüş beklentilerini sınırladı.
Mevduat faizleri açısından bakıldığında ise bankaların büyük çoğunluğunda son altı haftanın zirvesi olan yüzde 53 seviyesinin korunmaya devam ettiği dikkat çekiyor. Bazı bankalarda sınırlı indirimler yaşansa da genel tablo yatırımcının lehine şekilleniyor.
Yapı Kredi Analisti Çağlar Kimençe, kararın piyasadaki "faiz koridorunun üst bandında indirime gidileceği" beklentisinin aksine daha "şahin" olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“TCMB, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkilerini net biçimde görmek istiyor. Bu nedenle sıkı duruşunu gevşetmek istemiyor. Gelecek toplantıya dair ‘güvercin’ bir mesaj da verilmedi.”
Alnus Yatırım da Merkez Bankası’nın ihtiyatlı politikasına dikkat çekerek, ilerleyen dönemde faiz indirimi olasılığının yeniden gündeme geleceğini kaydetti.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ TEMMUZ'A MI KALDI?
Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker ise Merkez Bankası’nın haftalık repo ihaleleriyle fonlama maliyetini yüzde 49’dan yüzde 46’ya çekerek efektif anlamda 3 puanlık bir faiz indirimi yaptığını hatırlattı.
“Bu durum, TL sabit getirili varlıklara ilgiyi kısmen azalttı. Ancak haziran ayında enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme sürdü. Temmuz toplantısında faiz indirimi ihtimali yüksek olsa da, bu süreçte kontrol dışı faktörler belirleyici olacak.”
Ekonomim'e göre bugün bankalarca sunulan en yüksek faiz oranları ise şöyle:
- Alternatif Bank - VOV Hesap: %53,00
- Türkiye Finans - Günlük Hesap: %53,00
- Anadolubank - Renkli Hesap: %53,00
- Denizbank - Kaptan Hesap: %52,00
- Fibabanka - Kiraz Hesap: %52,00
- Odea Bank - Oksijen Hesap: %52,00
- ING - Turuncu Hesap: %51,00
- HSBC - Modern Hesap: %51,00
En yüksek oranlar dikkate alındığında aylık faiz getiri tabloları ise şöyle:
500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ
- Mevduat Tutarı: 500 bin TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 18 bin 621 TL
1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ
- Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 37 bin 241 TL
1 MİLYON 500 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ
- Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL
- Mevduat Vadesi: 32 gün
- Mevduat Oranı: %53,00
- Net Getiri: 55 bin 359 TL