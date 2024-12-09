Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar?
Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler için 20 bin TL'nin bir aylık getirisi banka banka karşılaştırıldı. İşte en yüksek getiriyi sunan bankalar ve detaylar...
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ON PLUS
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 881,31 TL
Vade sonu tutar: 20.881,31 TL
FİBABANKA
Faiz oranı: %53
Net Kazanç: 834,1 TL
Vade sonu tutar: 20.834,1 TL
TEB
Faiz oranı: %53
Net kazanç: 834,1 TL
Vade sonu tutar: 20.834,1 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: %53
Net kazanç: 834,1 TL
Vade sonu tutar: 20.834,1 TL
ING BANK
Faiz oranı: %52
Net kazanç: 818,36 TL
Vade sonu tutar: 20.818,36 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 802,62 TL
Vade sonu tutar: 20.802,62 TL
GETİRFİNANS
Faiz oranı: %51
Net kazanç: 802,62 TL
Vade sonu tutar: 20.802,62 TL
ODEABANK
Faiz oranı: %48
Net kazanç: 755,41 TL
Vade sonu tutar: 20.755,41 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: %46
Net kazanç: 723,93 TL
Vade sonu tutar: 20.723,93 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: %40
Net kazanç: 629,51 TL
Vade sonu tutar: 20.629,51 TL