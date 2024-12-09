Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar?

Güncellenen mevduat faiz oranlarıyla birlikte, nakit birikimlerini değerlendirmek isteyenler için 20 bin TL'nin bir aylık getirisi banka banka karşılaştırıldı. İşte en yüksek getiriyi sunan bankalar ve detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 1

ON PLUS

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 881,31 TL

Vade sonu tutar: 20.881,31 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 2

FİBABANKA

Faiz oranı: %53

Net Kazanç: 834,1 TL

Vade sonu tutar: 20.834,1 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 3

TEB

Faiz oranı: %53

Net kazanç: 834,1 TL

Vade sonu tutar: 20.834,1 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 4

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %53

Net kazanç: 834,1 TL

Vade sonu tutar: 20.834,1 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 5

ING BANK

Faiz oranı: %52

Net kazanç: 818,36 TL

Vade sonu tutar: 20.818,36 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz oranı: %51

Net kazanç: 802,62 TL

Vade sonu tutar: 20.802,62 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 7

GETİRFİNANS

Faiz oranı: %51

Net kazanç: 802,62 TL

Vade sonu tutar: 20.802,62 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 8

ODEABANK

Faiz oranı: %48

Net kazanç: 755,41 TL

Vade sonu tutar: 20.755,41 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %46

Net kazanç: 723,93 TL

Vade sonu tutar: 20.723,93 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 20 bin TL'nin bir aylık getirisi hangi bankada ne kadar? - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: %40

Net kazanç: 629,51 TL

Vade sonu tutar: 20.629,51 TL

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