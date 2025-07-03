Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye’de bankaların TL cinsinden vadeli mevduat faiz oranları hala oldukça yüksek seyrediyor. Yüzde 53’e kadar çıkan oranlarla birikimlerin aylık getirisi dikkat çekiyor. Peki 500 bin TL ve 1 milyon TL yatırıldığında elde edilecek net faiz ne kadar? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 1

Bankalarda vadeli mevduat faiz oranları yükselişini sürdürüyor. Mevduat faizlerinde en yüksek oran olarak yüzde 53 öne çıkıyor. Özellikle dijital bankacılık kanallarında ve yeni müşteri kampanyalarında bu seviyelerden faiz oranı sunan bankalar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 2

İşte Ekonomim'e göre, banka banka güncel oranlar ve aylık net kazanç hesaplamaları…

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 3

Alternatif Bank (VOV Hesap): %53,00

Anadolubank )Renkli Hesap): %53,00

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 4

Türkiye Finans (Günlük Hesap): %53,00 (Kâr Payı Oranı)

Fibabanka (Kiraz Hesap): %52,00

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 5

Odea Bank (Oksijen Hesap): %52,00

 ING (Turuncu Hesap): %51,00

 HSBC (Modern Hesap): %51,00

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 6

500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %53,00

Net Getiri: 18 bin 621 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 7

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %53,00

Net Getiri: 37 bin 241 TL

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Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Resim: 8

1 MİLYON 500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL

Mevduat Vadesi: 32 gün

Mevduat Oranı: %53,00

Net Getiri: 55 bin 359 TL

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