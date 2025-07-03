Mevduat faizinde yeni dönem: 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye’de bankaların TL cinsinden vadeli mevduat faiz oranları hala oldukça yüksek seyrediyor. Yüzde 53’e kadar çıkan oranlarla birikimlerin aylık getirisi dikkat çekiyor. Peki 500 bin TL ve 1 milyon TL yatırıldığında elde edilecek net faiz ne kadar? İşte detaylar...
Bankalarda vadeli mevduat faiz oranları yükselişini sürdürüyor. Mevduat faizlerinde en yüksek oran olarak yüzde 53 öne çıkıyor. Özellikle dijital bankacılık kanallarında ve yeni müşteri kampanyalarında bu seviyelerden faiz oranı sunan bankalar yatırımcıların ilgisini çekiyor.
İşte Ekonomim'e göre, banka banka güncel oranlar ve aylık net kazanç hesaplamaları…
Alternatif Bank (VOV Hesap): %53,00
Anadolubank )Renkli Hesap): %53,00
Türkiye Finans (Günlük Hesap): %53,00 (Kâr Payı Oranı)
Fibabanka (Kiraz Hesap): %52,00
Odea Bank (Oksijen Hesap): %52,00
ING (Turuncu Hesap): %51,00
HSBC (Modern Hesap): %51,00
500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 18 bin 621 TL
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 1 milyon TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 37 bin 241 TL
1 MİLYON 500 BİN TL'NİN 32 GÜN VADELİ AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Mevduat Tutarı: 1 milyon 500 bin TL
Mevduat Vadesi: 32 gün
Mevduat Oranı: %53,00
Net Getiri: 55 bin 359 TL