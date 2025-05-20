Mevduat faizinde zirve görüldü! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranları üç hafta önce ulaşılan yüzde 53 zirvesini koruyor. 1 milyon TL'nin aylık getirisi hangi bankada ne kadar? Peki, en yüksek faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte banka banka kazanç listesi...
Merkez Bankası, mart ayından bu yana para politikasında sıkılaşmaya giderek, rezervlerini yeniden artırmayı başardı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, 9 Mayıs ile sona eren haftada brüt ve net döviz rezervlerinde artış görüldüğünü açıkladı.
İmişiker, döviz fonlarına girişler devam ederken, hane halkının yabancı para mevduatının gerilemeye başladığını ve TL fonlarına istikrarlı bir şekilde yönelimin sürdüğünü ifade etti. Bu gelişmeler, piyasadaki faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığı sorusunu beraberinde getirdi.
SIKI PARA POLİTİKASINDA ZİRVE GERİDE Mİ KALDI?
Serkan İmişiker’in açıklamalarına göre, gösterge tahvil faizinde ve Türkiye'nin CDS (Credit Default Swap) priminde önemli düşüşler yaşandı. Geçen haftanın son gününde Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi %47,79 seviyesine gerileyerek, %46-49 bandının ortasına doğru çekildi.
İmişiker, Merkez Bankası'nın kontrolü dışındaki faktörlerde olumsuz bir gelişme olmazsa, para politikasındaki sıkılığın en yüksek seviyesinin geride kalmış olabileceğini belirtti.
MEVDUAT FAİZLERİNDE EN YÜKSEK ORAN HANGİ BANKADA?
Bankalarca bu hafta sunulan en yüksek mevduat faiz oranları şöyle:
* Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00
* Fibabanka Kiraz Hesap: %53,00
* TEB Marifetli Hesap: %52,00
* Anadolubank Renkli Hesap: %52,00
* Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00
* Odea Bank Oksijen Hesap: %51,00
* ING Bank Turuncu Hesap: %51,00
* Denizbank Kaptan Hesap: %51,00
* QNB: Kazandıran Günlük Hesap: %51,00
* Akbank Serbest Plus: %50,00
1 MİLYON TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin getirisi şöyle:
* Mevduat Miktarı: 1 milyon TL
* Mevduat Vadesi: 32 gün
* Mevduat Oranı: %53,00
* Net Getiri: 39 bin 496 TL