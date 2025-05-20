Mevduat faizinde zirve görüldü! 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası, mart ayından bu yana para politikasında sıkılaşmaya giderek, rezervlerini yeniden artırmayı başardı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Allbatross Portföy Araştırma Direktörü Serkan İmişiker, 9 Mayıs ile sona eren haftada brüt ve net döviz rezervlerinde artış görüldüğünü açıkladı.