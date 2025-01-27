Mevduat faizleri değişti: 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Vatandaşlar yatırımlarını enflasyona karşı korumak isterken mevduat faizlerine yöneliyordu. Ancak Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat oranlarını aşağı çekmeye başladı. Peki 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında, beklentilere uygun olarak politika faizini yüzde 47,50'den yüzde 45,00'e çekti. Bu karar, politika faizinin Mart 2024 seviyesine dönmesine neden oldu.
Mevduat faizleri, geçen haftaya yüzde 53,00 ile başlamıştı. TCMB’nin perşembe günü indirim kararının ardından bankalar TL da mevduata sunduğu faiz oranlarını haftanın son işlem gününde bir miktar daha aşağı çekti.
100 bin ve 250 bin TL’NİN getirisi ne kadar? 100 BİN VE 250 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
- ON Dijital: %51,50
- ING Bank: %50,00
- Fibabanka: %49,50
En yüksek oran olan 51,50 ile hesaplama yapıldığında;
100 bin TL mevduatın 32 günlük getirisi 4 bin 64 TL olarak gerçekleşiyor.
250 bin TL mevduatın aynı vadede getirisi ise 10 bin 159 TL’yi buluyor.
500 BİN VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Yüksek tutarlı mevduatlarda ise daha düşük mevduat oranları sunuluyor. Buna göre 500 bin ve 1 milyon TL mevduata en yüksek faiz öneren bankalar şunlar:
-ING Bank: %50,00
-Fibabanka: %49,50
-ON Dijital: %49,00
-Alternatif Bank: %49,00
En yüksek oran olan 50,00 ile hesaplama yapıldığında;
500 bin TL mevduatın 32 günlük getirisi 19 bin 726 TL olarak gerçekleşiyor.
1 milyon TL mevduatın aynı vadede getirisi ise 39 bin 452 TL’yi buluyor.
Geçen ay 32 gün vadede 1 milyon TL mevduatın getirisi, 44 bin TL’ye kadar yükseliyordu.
Son oranlara göre bu getiri de yaklaşık 5 bin TL geriledi.