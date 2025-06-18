Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu

TCMB'nin faiz kararı öncesi bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bayram sonrası bazı bankalar küçük oranlı indirime giderken, 2 milyon TL’lik mevduatın 1 aylık faiz getirisi merak konusu oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararı öncesi bankalar, mevduat faiz oranlarında yeni düzenlemelere gitti. 

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

18 Haziran 2025 itibarıyla bazı bankalar, mevduat faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime giderken, yüksek tutarlı TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en kazançlı faizi aramaya başladı.

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, 2 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 2.073.775 TL
Net Kazanç: 73.775 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 2.071.540 TL
Net Kazanç: 71.540 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 10

ING

Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 2.076.011 TL
Net Kazanç: 76.011 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı:  % 39,5
Vade Sonu Tutar: 2.058.871 TL
Net Kazanç: 58.871 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 12

VAKIF KATILIM

Kar Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 2.051.106 TL
Net Kazanç: 51.106 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 13

HSBC

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 14

HALKBANK

Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 2.062.597 TL
Net Kazanç: 62.597 TL

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