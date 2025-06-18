Mevduat faizleri güncellendi: 2 milyon liranın 1 aylık getirisi belli oldu
TCMB'nin faiz kararı öncesi bankalarda mevduat faiz oranları güncellendi. Bayram sonrası bazı bankalar küçük oranlı indirime giderken, 2 milyon TL’lik mevduatın 1 aylık faiz getirisi merak konusu oldu. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı faiz kararı öncesi bankalar, mevduat faiz oranlarında yeni düzenlemelere gitti.
18 Haziran 2025 itibarıyla bazı bankalar, mevduat faiz oranlarında sınırlı da olsa indirime giderken, yüksek tutarlı TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en kazançlı faizi aramaya başladı.
İşte Haber Global'e göre, 2 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi:
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 2.073.775 TL
Net Kazanç: 73.775 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 2.071.540 TL
Net Kazanç: 71.540 TL
TEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 2.073.030 TL
Net Kazanç: 73.030 TL
ING
Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 2.076.011 TL
Net Kazanç: 76.011 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 2.058.871 TL
Net Kazanç: 58.871 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 2.051.106 TL
Net Kazanç: 51.106 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 2.074.521 TL
Net Kazanç: 74.521 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 2.062.597 TL
Net Kazanç: 62.597 TL