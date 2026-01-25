Mevduat faizleri güncellendi: Aylık 32 bin TL kazanç fırsatı
Mevduat faizleri güncellendi, bankalar arasındaki fark açıldı. 1 milyon TL’si olanlar için aylık kazanç 21 bin TL’den 32 bin TL’ye kadar çıkıyor...
Ziraat Bankası
Dinamik Kazandıran Hesap – Günlük Vadeli
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.493,12 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 25.527,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.527,09 TL
ODEA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 25.933,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.933,04 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 26.128,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.128,77 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,99
Net Kazanç: 28.924,27 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.924,27 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Plus
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 31.947,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.947,26 TL
TEB
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL