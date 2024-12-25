Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

Birçok banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranlarını yüzde 53 seviyelerine çekti. Bu faiz oranlarındaki değişiklik, yatırımcılar için yeni fırsatlar ve hesaplama düzenlemeleri yaratıyor. İşte güncel rakamlar...

Mert Sagit Mert Sagit
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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 1

Mevduat faizlerinde son zamanlarda yaşanan değişiklikler, özellikle bankalarda birikimi olanlar ve yatırımcılar için dikkat çekici. 

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 2

Geçen hafta yüzde 55 olan en yüksek faiz oranı, bu hafta bankaların internet sitelerinde yapılan açıklamalara göre yüzde 53 seviyelerine geriledi.

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 3

Bu düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) beklenen faiz indiriminin yansıması olarak değerlendiriliyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 4

Yüzde 53 faiz oranına göre yapılan hesaplamalarla, 50 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi 1.958 TL, 100 bin TL'nin ise 3.917 TL olarak hesaplanıyor.

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 5

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2024 yılının sonuna yaklaşırken, mevduat faiz oranlarında geçen haftaya kıyasla bir miktar azalma yaşandı.

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 6

TCMB'nin bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği tahmin ediliyor. Bu beklenti doğrultusunda, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da 2-3 puanlık bir düşüş gözlemlendi.

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 7

MEVDUAT FAİZLERİN SON DURUM 

Alternatif Bank: yüzde 53

TEB: yüzde 53

Fibabanka: yüzde 53

Odea Bank: yüzde 53

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 8

HSBC: yüzde 53

ING Bank: yüzde 52

Getir Finans: yüzde 51

DenizBank: yüzde 51

Akbank: yüzde 50

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 9

Enpara: yüzde 49

Garanti Bankası: yüzde 49

Vakıfbank: yüzde 49

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 10

Yüzde 53 faiz oranı ile yapılan hesaplamalara göre, 50 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi 1.958 TL, 100 bin TL'nin getirisi ise 3.917 TL olarak hesaplanıyor. Daha büyük yatırımlar için elde edilecek net getiriler ise şu şekilde:

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 11

250 bin TL: Aylık net getiri 9.792 TL
500 bin TL: Aylık net getiri 19.585 TL

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Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100, 200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi - Resim: 12

Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluştururken, faiz oranlarının TCMB'nin yapacağı toplantı sonrası daha da değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

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