Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100,200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi
Birçok banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranlarını yüzde 53 seviyelerine çekti. Bu faiz oranlarındaki değişiklik, yatırımcılar için yeni fırsatlar ve hesaplama düzenlemeleri yaratıyor. İşte güncel rakamlar...
Mevduat faizlerinde son zamanlarda yaşanan değişiklikler, özellikle bankalarda birikimi olanlar ve yatırımcılar için dikkat çekici.
Geçen hafta yüzde 55 olan en yüksek faiz oranı, bu hafta bankaların internet sitelerinde yapılan açıklamalara göre yüzde 53 seviyelerine geriledi.
Bu düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) beklenen faiz indiriminin yansıması olarak değerlendiriliyor.
Yüzde 53 faiz oranına göre yapılan hesaplamalarla, 50 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi 1.958 TL, 100 bin TL'nin ise 3.917 TL olarak hesaplanıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2024 yılının sonuna yaklaşırken, mevduat faiz oranlarında geçen haftaya kıyasla bir miktar azalma yaşandı.
TCMB'nin bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği tahmin ediliyor. Bu beklenti doğrultusunda, bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da 2-3 puanlık bir düşüş gözlemlendi.
MEVDUAT FAİZLERİN SON DURUM
Alternatif Bank: yüzde 53
TEB: yüzde 53
Fibabanka: yüzde 53
Odea Bank: yüzde 53
HSBC: yüzde 53
ING Bank: yüzde 52
Getir Finans: yüzde 51
DenizBank: yüzde 51
Akbank: yüzde 50
Enpara: yüzde 49
Garanti Bankası: yüzde 49
Vakıfbank: yüzde 49
Yüzde 53 faiz oranı ile yapılan hesaplamalara göre, 50 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi 1.958 TL, 100 bin TL'nin getirisi ise 3.917 TL olarak hesaplanıyor. Daha büyük yatırımlar için elde edilecek net getiriler ise şu şekilde:
250 bin TL: Aylık net getiri 9.792 TL
500 bin TL: Aylık net getiri 19.585 TL
Bu veriler, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluştururken, faiz oranlarının TCMB'nin yapacağı toplantı sonrası daha da değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.