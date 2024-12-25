Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100,200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

Yüzde 53 faiz oranı ile yapılan hesaplamalara göre, 50 bin TL'lik bir mevduatın aylık net getirisi 1.958 TL, 100 bin TL'nin getirisi ise 3.917 TL olarak hesaplanıyor. Daha büyük yatırımlar için elde edilecek net getiriler ise şu şekilde: