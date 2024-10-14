Mevduat faizleri rekora koşuyor: 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?
Yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar mevduat faizlerine yöneliyor. Peki 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Mevduat faizleri aylardır yüzde 50 bandının altında seyrediyordu. Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı. Faiz oranları yeniden yüzde 50'lere ulaştı. Ancak yüksek faizler her müşteriye değil, yeni müşterilere sunuluyor. 'Hoş geldin' faizi rekora koşuyor.
Faizlerdeki yükseliş yatırımcıyı harekete geçirdi. Bankaların sunduğu yüksek faizleri değerlendirmek isteyen yatırımcı elindeki parayı faize yatırmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır mevduat hesap açılışlarında artış olduğu görüldü. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin liranın aylık getirisi...
HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?
Bankalar arasında en yüksek faiz oranı veren bankaların oranlarına bakıldığında hoş geldin kampanyası ile yüzde 54'e kadar faizler verildiği görülüyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar;
ODEA yüzde 53
Alternatif Bank yüzde 54
TEB yüzde 53
Denizbank yüzde 50
Fibabanka yüzde 52
GarantiBBVA yüzde 49
Akbank yüzde 49 mevduat faiz oranlarını yeni müşterilerine sunuyor.
MEVDUAT GETİRİ HESAPLAMA
100 bin lira parası olan yatırımcı yeni bir bankaya gittiğinde yüzde 54 hoş geldin faiz oranı ile aylık 4.367,21 TL, 3 aylık ise 12 bin 400 lira net getiri elde edebiliyor.