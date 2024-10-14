Mevduat faizleri rekora koşuyor: 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri aylardır yüzde 50 bandının altında seyrediyordu. Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı. Faiz oranları yeniden yüzde 50'lere ulaştı. Ancak yüksek faizler her müşteriye değil, yeni müşterilere sunuluyor. 'Hoş geldin' faizi rekora koşuyor.

Faizlerdeki yükseliş yatırımcıyı harekete geçirdi. Bankaların sunduğu yüksek faizleri değerlendirmek isteyen yatırımcı elindeki parayı faize yatırmaya başladı. Yaklaşık bir haftadır mevduat hesap açılışlarında artış olduğu görüldü. İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin liranın aylık getirisi...

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankalar arasında en yüksek faiz oranı veren bankaların oranlarına bakıldığında hoş geldin kampanyası ile yüzde 54'e kadar faizler verildiği görülüyor. İşte en yüksek faiz veren bankalar;

ODEA yüzde 53

Alternatif Bank yüzde 54

TEB yüzde 53

Denizbank yüzde 50

Fibabanka yüzde 52

GarantiBBVA yüzde 49

Akbank yüzde 49 mevduat faiz oranlarını yeni müşterilerine sunuyor.

MEVDUAT GETİRİ HESAPLAMA

100 bin lira parası olan yatırımcı yeni bir bankaya gittiğinde yüzde 54 hoş geldin faiz oranı ile aylık 4.367,21 TL, 3 aylık ise 12 bin 400 lira net getiri elde edebiliyor.