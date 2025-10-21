Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)
Ekim 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların yeni oranlarıyla 100 bin TL’nin 32 günlük kazancı belli oldu.
🟢 Akbank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 3.232,02 TL
Vade Sonu Tutar: 103.232,02 TL
🟢 QNB
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 2.705,1 TL
Vade Sonu Tutar: 102.705,1 TL
🟢 Denizbank
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 3.200,55 TL
Vade Sonu Tutar: 103.200,55 TL
🟢 Garanti
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 3.110,14 TL
Vade Sonu Tutar: 103.110,14 TL
🟢 Ziraat
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 3.110,14 TL
Vade Sonu Tutar: 103.110,14 TL
🟢 İşbankası
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 3.073,97 TL
Vade Sonu Tutar: 103.073,97 TL
🟢 Enpara
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 2.603,84 TL
Vade Sonu Tutar: 102.603,84 TL
🟢 Fibabanka
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 2.592,02 TL
Vade Sonu Tutar: 102.592,02 TL
🟢 TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 2.874,11 TL
Vade Sonu Tutar: 102.874,11 TL
🟢 HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 2.314,64 TL
Vade Sonu Tutar: 102.314,64 TL
🟢 YapıKredi
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.306,63 TL
Vade Sonu Tutar: 103.306,63 TL