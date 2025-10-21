Mevduat faizleri uçtu! 100 bin TL'nin aylık getirisi açıklandı (21 Ekim 2025)

Ekim 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları güncellendi. Bankaların yeni oranlarıyla 100 bin TL’nin 32 günlük kazancı belli oldu.

🟢 Akbank

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 3.232,02 TL
Vade Sonu Tutar: 103.232,02 TL

🟢 QNB

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 2.705,1 TL
Vade Sonu Tutar: 102.705,1 TL

🟢 Denizbank

Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 3.200,55 TL
Vade Sonu Tutar: 103.200,55 TL

🟢 Garanti

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 3.110,14 TL
Vade Sonu Tutar: 103.110,14 TL

🟢 Ziraat

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 3.110,14 TL
Vade Sonu Tutar: 103.110,14 TL

🟢 İşbankası

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 3.073,97 TL
Vade Sonu Tutar: 103.073,97 TL

🟢 Enpara

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 2.603,84 TL
Vade Sonu Tutar: 102.603,84 TL

🟢 Fibabanka

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 2.592,02 TL
Vade Sonu Tutar: 102.592,02 TL

🟢 TEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 2.874,11 TL
Vade Sonu Tutar: 102.874,11 TL

🟢 HSBC

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 2.314,64 TL
Vade Sonu Tutar: 102.314,64 TL

🟢 YapıKredi

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 3.306,63 TL
Vade Sonu Tutar: 103.306,63 TL

