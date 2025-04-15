Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankalar arasındaki rekabet yeniden alevlendi. TL'ye olan talep artarken, mevduat faiz oranları yüzde 49 seviyesine ulaştı. Peki, 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte 15 Nisan itibarıyla bankalarda son durum...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Son haftalarda finans piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türk Lirası mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Mart ayı ortasında yüzde 47 seviyelerine kadar düşen faiz oranları, Nisan ayının ortasında yüzde 49’a kadar tırmandı. Bu gelişme, yatırımcıların yeniden vadeli mevduata yönelmesine neden oldu.

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Özellikle yüksek tutarda birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirenler için bu yükseliş dikkat çekici oldu. 15 Nisan itibarıyla bankalar arasında faiz oranları yüzde 47 ila 49 bandında değişiyor. Bazı özel bankalar, TL cinsi tasarrufları çekebilmek için agresif oranlar sunarak yüzde 49’a kadar faiz veriyor.

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Faiz oranlarındaki bu artışla birlikte, 1 milyon TL'si olan bir yatırımcının 32 gün sonunda elde edeceği brüt kazanç da yükseldi.

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

İşte, 15 Nisan 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle şekillendi: 

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL
Net Kazanç 36.142 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

ON Plus

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.033.907 TL
Net Kazanç 33.907 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

N KOLAY

Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

DENİZBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

ENPARA

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL
Net Kazanç 36.142 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 18

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 19

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.029.063 TL
Net Kazanç 29.063 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 1.026.261 TL
Net Kazanç 26.261 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 21

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 22

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 1.025.225 TL
Net Kazanç 25.225 TL

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Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 23

ZİRAAT BAKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.023.847 TL
Net Kazanç 23.847 TL

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