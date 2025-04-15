Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Bankalar arasındaki rekabet yeniden alevlendi. TL'ye olan talep artarken, mevduat faiz oranları yüzde 49 seviyesine ulaştı. Peki, 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı 1 ayda ne kadar kazanıyor? İşte 15 Nisan itibarıyla bankalarda son durum...
Son haftalarda finans piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türk Lirası mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Mart ayı ortasında yüzde 47 seviyelerine kadar düşen faiz oranları, Nisan ayının ortasında yüzde 49’a kadar tırmandı. Bu gelişme, yatırımcıların yeniden vadeli mevduata yönelmesine neden oldu.
Özellikle yüksek tutarda birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirenler için bu yükseliş dikkat çekici oldu. 15 Nisan itibarıyla bankalar arasında faiz oranları yüzde 47 ila 49 bandında değişiyor. Bazı özel bankalar, TL cinsi tasarrufları çekebilmek için agresif oranlar sunarak yüzde 49’a kadar faiz veriyor.
Faiz oranlarındaki bu artışla birlikte, 1 milyon TL'si olan bir yatırımcının 32 gün sonunda elde edeceği brüt kazanç da yükseldi.
İşte, 15 Nisan 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle şekillendi:
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL
TEB
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL
Net Kazanç 36.142 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 1.033.907 TL
Net Kazanç 33.907 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.036.515 TL
Net Kazanç 36.515 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 1.034.279 TL
Net Kazanç 34.279 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 45
Vade Sonu Tutar 1.033.534 TL
Net Kazanç 33.534 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.035.397 TL
Net Kazanç 35.397 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.036.142 TL
Net Kazanç 36.142 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.035.025 TL
Net Kazanç 35.025 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.029.063 TL
Net Kazanç 29.063 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 35,24
Vade Sonu Tutar 1.026.261 TL
Net Kazanç 26.261 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.029.808 TL
Net Kazanç 29.808 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,85
Vade Sonu Tutar 1.025.225 TL
Net Kazanç 25.225 TL
ZİRAAT BAKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.023.847 TL
Net Kazanç 23.847 TL