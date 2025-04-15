Mevduat faizleri yeniden zirvede: 1 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?

Son haftalarda finans piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türk Lirası mevduat hesaplarına olan ilgiyi artırdı. Mart ayı ortasında yüzde 47 seviyelerine kadar düşen faiz oranları, Nisan ayının ortasında yüzde 49’a kadar tırmandı. Bu gelişme, yatırımcıların yeniden vadeli mevduata yönelmesine neden oldu.