Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Piyasadaki dalgalanma ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş sürüyor. 1 Nisan itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleşti.
Akbank
Faiz Oranı
% 46
Vade Sonu Tutar
620.568 TL
Net Kazanç
20.568 TL
TEB
Faiz Oranı
% 46
Vade Sonu Tutar
620.568 TL
Net Kazanç
20.568 TL
Türkiye Finans
Kar Oranı
% 47
Vade Sonu Tutar
621.015 TL
Net Kazanç
21.015 TL
Denizbank
Faiz Oranı
% 46
Vade Sonu Tutar
620.568 TL
Net Kazanç
20.568 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı
% 45
Vade Sonu Tutar
620.121 TL
Net Kazanç
20.121 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
% 47,5
Vade Sonu Tutar
621.238 TL
Net Kazanç
21.238 TL
Fibabanka
Faiz Oranı
% 48
Vade Sonu Tutar
621.462 TL
Net Kazanç
21.462 TL
ING
Faiz Oranı
% 47
Vade Sonu Tutar
621.015 TL
Net Kazanç
21.015 TL
Türkiye iş bankası
Faiz Oranı
% 39,5
Vade Sonu Tutar
617.661 TL
Net Kazanç
17.661 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı
% 38,5
Vade Sonu Tutar
617.214 TL
Net Kazanç
17.214 TL
Vakıf katılım
Kar Oranı
% 35,24
Vade Sonu Tutar
615.757 TL
Net Kazanç
15.757 TL
Bankaların faiz oranlarındaki değişiklikler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, mevduat getirilerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak ediliyor.