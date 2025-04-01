Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Piyasadaki dalgalanma ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle bankaların mevduat faiz oranlarında yükseliş sürüyor. 1 Nisan itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı netleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 1

Akbank
Faiz Oranı

% 46

Vade Sonu Tutar

620.568 TL

Net Kazanç

20.568 TL

1 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 2

TEB
Faiz Oranı

% 46

Vade Sonu Tutar

620.568 TL

Net Kazanç

20.568 TL

2 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 3

Türkiye Finans
Kar Oranı

% 47

Vade Sonu Tutar

621.015 TL

Net Kazanç

21.015 TL

3 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 4

Denizbank
Faiz Oranı

% 46

Vade Sonu Tutar

620.568 TL

Net Kazanç

20.568 TL

4 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 5

Garanti BBVA
Faiz Oranı

% 45

Vade Sonu Tutar

620.121 TL

Net Kazanç

20.121 TL

5 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 6

QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı

% 47,5

Vade Sonu Tutar

621.238 TL

Net Kazanç

21.238 TL

6 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 7

Fibabanka

Faiz Oranı

% 48
Vade Sonu Tutar

621.462 TL
Net Kazanç

21.462 TL

7 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 8

ING

Faiz Oranı

% 47
Vade Sonu Tutar

621.015 TL
Net Kazanç

21.015 TL

8 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 9

Türkiye iş bankası

Faiz Oranı

% 39,5
Vade Sonu Tutar

617.661 TL
Net Kazanç

17.661 TL

9 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 10

Yapıkredi
Faiz Oranı

% 38,5

Vade Sonu Tutar

617.214 TL

Net Kazanç

17.214 TL

10 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 11

Vakıf katılım
Kar Oranı

% 35,24

Vade Sonu Tutar

615.757 TL

Net Kazanç

15.757 TL

11 12
Mevduat faizleri yükseldi! 600 bin TL'ye hangi banka ne kadar kazandırıyor? - Resim: 12

Bankaların faiz oranlarındaki değişiklikler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, mevduat getirilerindeki yükselişin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

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