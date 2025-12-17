Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki nakit döngüsü bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Parasını riskli yatırımlardan koruyup "garanti getiri" peşinde koşanlar için bankalar muslukları açtı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık net kazanç tablosu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları, yatırımcının rotasını yeniden mevduat hesaplarına çevirdi.

Borsadaki belirsizlikten kaçan ve dövizdeki yatay seyirden sıkılan vatandaşlar, nakit paralarını bankaların vadeli hesaplarında değerlendirmenin yollarını arıyor.

1 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Bankaların güncel faiz oranları, vergi kesintileri düşüldükten sonra ele geçen net miktar ve vade sonu toplam tutarları sizler için listeledik.

İşte bankalara göre 750.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi:

2 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 25.079,72 TL
Vade Sonu Tutar: 775.079,72 TL

3 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

4 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

5 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL

6 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL

7 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.654,50 TL
Vade Sonu Tutar: 771.654,50 TL

8 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.459,95 TL
Vade Sonu Tutar: 771.459,95 TL

9 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,76
Aylık Getiri: 22.110,90 TL
Vade Sonu Tutar: 772.110,90 TL

10 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

QNB (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

11 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL

12 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

getirfinans (Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

13 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL

14 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

15 16
Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL

16 16
mevduat faiz