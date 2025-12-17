Mevduat faizlerinde kartlar yeniden dağıtıldı! 750 bin TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasadaki nakit döngüsü bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Parasını riskli yatırımlardan koruyup "garanti getiri" peşinde koşanlar için bankalar muslukları açtı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık net kazanç tablosu...
Ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları, yatırımcının rotasını yeniden mevduat hesaplarına çevirdi.
Borsadaki belirsizlikten kaçan ve dövizdeki yatay seyirden sıkılan vatandaşlar, nakit paralarını bankaların vadeli hesaplarında değerlendirmenin yollarını arıyor.
Bankaların güncel faiz oranları, vergi kesintileri düşüldükten sonra ele geçen net miktar ve vade sonu toplam tutarları sizler için listeledik.
İşte bankalara göre 750.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi:
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 25.079,72 TL
Vade Sonu Tutar: 775.079,72 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL
getirfinans (Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 21.654,50 TL
Vade Sonu Tutar: 771.654,50 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.459,95 TL
Vade Sonu Tutar: 771.459,95 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,76
Aylık Getiri: 22.110,90 TL
Vade Sonu Tutar: 772.110,90 TL
QNB (E-Vadeli)
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 21.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 771.969,86 TL
getirfinans (Vadeli)
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL