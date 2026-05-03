Mevduat faizlerinde rekor seviyeler: 750 Bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye’de uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte, bankaların mevduat faiz oranları yatırımcılar için yeniden en güçlü seçenek haline geldi. Özellikle nakit varlığını kısa vadede değerlendirmek isteyenler için bankalar, yıllık bazda %45 ile %55 bandına ulaşan oranlar sunmaya devam ediyor.
MEVDUAT YATIRIMCISI İÇİN YÜKSEK GETİRİ DÖNEMİ
3 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla piyasa verilerine bakıldığında, 750 bin TL tutarındaki bir birikimin 1 aylık (32 günlük) getirisi, bankaların sunduğu kampanya ve oranlara göre farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda aylık net kazanç 23 bin TL seviyelerini aşarak dikkat çekici bir boyuta ulaştı.
BANKA BANKA 750 BİN TL’NİN 1 AYLIK FAİZ GETİRİSİ
Güncel verilere göre bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu kazanç tablosu şu şekilde şekillendi:
Fibabanka: %46 Faiz | Net Kazanç: 22.791 TL | Vade Sonu: 772.791 TL
Odeabank: %45 Faiz | Net Kazanç: 21.970 TL | Vade Sonu: 771.970 TL
ING: %45 Faiz | Net Kazanç: 21.970 TL | Vade Sonu: 771.970 TL
Anadolubank: %45 Faiz | Net Kazanç: 22.784 TL | Vade Sonu: 772.784 TL
TEB: %45 Faiz | Net Kazanç: 21.156 TL | Vade Sonu: 771.156 TL
Türkiye Finans: %44 Kâr Payı | Net Kazanç: 23.868 TL | Vade Sonu: 773.868 TL
QNB: %43,5 Faiz | Net Kazanç: 21.709 TL | Vade Sonu: 771.709 TL
Yapı Kredi: %43,5 Faiz | Net Kazanç: 21.709 TL | Vade Sonu: 771.709 TL
DenizBank: %43,5 Faiz | Net Kazanç: 20.451 TL | Vade Sonu: 770.451 TL
Akbank: %42 Faiz | Net Kazanç: 22.784 TL | Vade Sonu: 772.784 TL
Garanti BBVA: %41,5 Faiz | Net Kazanç: 22.512 TL | Vade Sonu: 772.512 TL
İş Bankası: %39,5 Faiz | Net Kazanç: 21.427 TL | Vade Sonu: 771.427 TL
Enpara.com: %37 Faiz | Net Kazanç: 20.071 TL | Vade Sonu: 770.071 TL
Halkbank: %36 Faiz | Net Kazanç: 19.529 TL | Vade Sonu: 769.529 TL
Ziraat Bankası: %33 Faiz | Net Kazanç: 17.901 TL | Vade Sonu: 767.901 TL