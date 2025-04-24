Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor?

Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. 200 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için nisan ayı itibarıyla banka banka 32 günlük net getiri tablosu belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından, mevduat faizlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. 

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 2

Bankalar, mevduatlarını TL cinsinden değerlendirmek isteyen müşterileri için rekabeti artırdı. En yüksek faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabitlenirken, birçok özel ve kamu bankasında bu oranlar yüzde 48,50 ile yüzde 49 arasında değişiyor.

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 3

İşte 200 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi:

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 6

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 207.303 TL
Net Kazanç 7.303 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 207.079 TL
Net Kazanç 7.079 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 9

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 207.154 TL
Net Kazanç 7.154 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 10

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 207.154 TL
Net Kazanç 7.154 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 12

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 13

ON Plus

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 15

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 16

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 206.334 TL
Net Kazanç 6.334 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 18

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 205.887 TL
Net Kazanç 5.887 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 19

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 205.121 TL
Net Kazanç 5.121 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 20

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 205.515 TL
Net Kazanç 5.515 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 21

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 205.962 TL
Net Kazanç 5.962 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 22

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 204.769 TL
Net Kazanç 4.769 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 23

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 204.988 TL
Net Kazanç 4.988 TL

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Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor? - Resim: 24

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 207.303 TL
Net Kazanç 7.303 TL

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