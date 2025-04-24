Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor?

Bankalar, mevduatlarını TL cinsinden değerlendirmek isteyen müşterileri için rekabeti artırdı. En yüksek faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabitlenirken, birçok özel ve kamu bankasında bu oranlar yüzde 48,50 ile yüzde 49 arasında değişiyor.