Mevduat faizlerinde sert yükseliş: 200 bin TL bir ayda ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. 200 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için nisan ayı itibarıyla banka banka 32 günlük net getiri tablosu belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından, mevduat faizlerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı.
Bankalar, mevduatlarını TL cinsinden değerlendirmek isteyen müşterileri için rekabeti artırdı. En yüksek faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabitlenirken, birçok özel ve kamu bankasında bu oranlar yüzde 48,50 ile yüzde 49 arasında değişiyor.
İşte 200 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi:
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 207.303 TL
Net Kazanç 7.303 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 207.079 TL
Net Kazanç 7.079 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 207.154 TL
Net Kazanç 7.154 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL
QNB
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 207.154 TL
Net Kazanç 7.154 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 207.452 TL
Net Kazanç 7.452 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 207.228 TL
Net Kazanç 7.228 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 207.005 TL
Net Kazanç 7.005 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 206.334 TL
Net Kazanç 6.334 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 205.887 TL
Net Kazanç 5.887 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 205.121 TL
Net Kazanç 5.121 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 205.515 TL
Net Kazanç 5.515 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 205.962 TL
Net Kazanç 5.962 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 204.769 TL
Net Kazanç 4.769 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 204.988 TL
Net Kazanç 4.988 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 207.303 TL
Net Kazanç 7.303 TL