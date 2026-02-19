Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı
Bankalar arasındaki faiz yarışı tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hangi banka yüzde kaç faiz veriyor, 2.5 milyon liranın aylık net kazancı ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama ve bankaların güncel faiz listesi...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Yatırım araçları arasında garanti getiri arayan vatandaşların ilk tercihi olan vadeli mevduat hesapları, sundukları yüksek kazanç oranlarıyla dikkat çekiyor.
İşte güncel oranlar ve aylık net kazanç tablosu...
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 69.488,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.488,32 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 71.881,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.881,32 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 78.004,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.004,64 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 67.229,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.229,59 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 67.824,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.824,57 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 66.283,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.283,10 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 72.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.780,82 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 64.989,50 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.989,50 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 69.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.616,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL