Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı

Bankalar arasındaki faiz yarışı tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Hangi banka yüzde kaç faiz veriyor, 2.5 milyon liranın aylık net kazancı ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama ve bankaların güncel faiz listesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları doğrultusunda bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.

1 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Yatırım araçları arasında garanti getiri arayan vatandaşların ilk tercihi olan vadeli mevduat hesapları, sundukları yüksek kazanç oranlarıyla dikkat çekiyor.

2 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte güncel oranlar ve aylık net kazanç tablosu...

3 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 69.488,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.488,32 TL

4 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 71.881,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.881,32 TL

5 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

6 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

7 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL

8 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 78.004,64 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.004,64 TL

9 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 67.229,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.229,59 TL

10 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 67.824,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.824,57 TL

11 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 66.283,10 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.283,10 TL

12 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 72.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.780,82 TL

13 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 64.989,50 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.989,50 TL

14 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL

15 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

16 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

17 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 18

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

18 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 19

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 69.616,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.616,44 TL

19 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 20

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

20 21
Mevduat faizlerinde son durum: 2.5 milyon liranın 32 günlük net getirisi dudak uçuklattı - Resim: 21

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

21 21
mevduat faiz