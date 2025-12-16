Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?

Yüksek faiz oranları mevduat yatırımcısının radarına girerken, 2,5 milyon liranın yalnızca 32 günde ne kadar kazandırdığı bankalara göre tek tek ortaya çıktı.

Faiz oranlarının yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte yüksek tutarlı birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcıların ilgisi bankaların sunduğu 32 günlük vadeli hesaplara yöneldi.

Yapılan hesaplamalara göre 2 milyon 500 bin TL’lik birikimin, sadece 32 gün sonunda sağladığı net kazanç bankadan bankaya ciddi farklılıklar gösterdi.

İşte 2 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi:

İş Bankası
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 74.399,25 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.399,25 TL

HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 77.705,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.705,89 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 74.336,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.336,35 TL

QNB

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 68.423,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.423,01 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 74.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.136,99 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 66.723,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.566.723,29 TL

Akbank
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 74.136,99 TL
Vade Sonu Tutar: 2.574.136,99 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 73.232,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.232,88 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 71.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.424,66 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 75.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 2.575.945,21 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

