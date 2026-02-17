Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz yarışı kızışırken, rakamlar dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. İşte kuruşu kuruşuna 3 milyon TL'nin 32 günlük dev kazanç tablosu!
Ekonomi dünyasında hareketlilik sürerken, birikimini en güvenli liman olan mevduatta değerlendirmek isteyenler için "altın çağ" yaşanıyor.
İşte 3 milyon TL’nin 32 gün sonunda bankalara göre net getirisi:
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 82.518,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.518,95 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 84.761,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.761,59 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 93.605,56 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.605,56 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 82.509,04 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.509,04 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 83.239,24 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.239,24 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 80.156,31 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.156,31 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 87.336,99 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL
QNB
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 79.659,82 TL
Vade Sonu Tutar: 3.079.659,82 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 83.539,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.539,73 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL