Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz yarışı kızışırken, rakamlar dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. İşte kuruşu kuruşuna 3 milyon TL'nin 32 günlük dev kazanç tablosu!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 1

Ekonomi dünyasında hareketlilik sürerken, birikimini en güvenli liman olan mevduatta değerlendirmek isteyenler için "altın çağ" yaşanıyor.

1 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 2

İşte 3 milyon TL’nin 32 gün sonunda bankalara göre net getirisi:

2 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 3

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 82.518,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.518,95 TL

3 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 4

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 84.761,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.761,59 TL

4 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 5

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

5 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 6

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

6 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 7

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 85.251,12 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.251,12 TL

7 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 8

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 93.605,56 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.605,56 TL

8 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 9

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 82.509,04 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.509,04 TL

9 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 10

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 83.239,24 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.239,24 TL

10 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 11

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 80.156,31 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.156,31 TL

11 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 12

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 87.336,99 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.336,99 TL

12 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 13

QNB
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 86.794,52 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.794,52 TL

13 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 14

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 79.659,82 TL
Vade Sonu Tutar: 3.079.659,82 TL

14 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 15

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL

15 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 16

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

16 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 17

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

17 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 18

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

18 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 19

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 83.539,73 TL
Vade Sonu Tutar: 3.083.539,73 TL

19 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 20

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

20 21
Mevduat faizlerinde son durum: 3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? - Resim: 21

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

21 21
mevduat faiz