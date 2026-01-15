Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?
Bankalar arası rekabet kızışırken, parasını TL’de değerlendirmek isteyenler için kazanç kapısı aralandı. 350.000 TL'nizi bankaya yatırırsanız 32 gün sonra cebinize ne kadar girecek? İşte banka banka hesaplama...
Yastık altında veya vadesiz hesapta bekleyen nakit para enflasyon karşısında erirken, parasını vadeli mevduata park edenler 32 gün gibi kısa bir sürede ciddi getiriler elde etmeye başladı.
Vatandaşlar "Hangi banka daha çok veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, 350.000 TL'lik bir tasarrufun aylık net getirisi 11.500 TL bandını aştı.
İşte bankalar ve 350.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:
Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 10.790,27 TL
Vade sonu tutar: 360.790,27 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 9.999,45 TL
Vade sonu tutar: 359.999,45 TL
Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 10.250,56 TL
Vade sonu tutar: 360.250,56 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 11.573,22 TL
Vade sonu tutar: 361.573,22 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL
CEPTETEB
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL
HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL
getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 359.472,35 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 10.103,84 TL
Vade sonu tutar: 360.103,84 TL
ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 9.984,59 TL
Vade sonu tutar: 359.984,59 TL
DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 10.505,75 TL
Vade sonu tutar: 360.505,75 TL
QNB
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 10.379,18 TL
Vade sonu tutar: 360.379,18 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 10.126,03 TL
Vade sonu tutar: 360.126,03 TL
Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,92
Aylık getiri: 10.105,78 TL
Vade sonu tutar: 360.105,78 TL
İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 9.746,30 TL
Vade sonu tutar: 359.746,30 TL
Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 9.619,73 TL
Vade sonu tutar: 359.619,73 TL
VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 10.885,48 TL
Vade sonu tutar: 360.885,48 TL
Şekerbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 9.113,42 TL
Vade sonu tutar: 359.113,42 TL