Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Bankalar arası rekabet kızışırken, parasını TL’de değerlendirmek isteyenler için kazanç kapısı aralandı. 350.000 TL'nizi bankaya yatırırsanız 32 gün sonra cebinize ne kadar girecek? İşte banka banka hesaplama...

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Yastık altında veya vadesiz hesapta bekleyen nakit para enflasyon karşısında erirken, parasını vadeli mevduata park edenler 32 gün gibi kısa bir sürede ciddi getiriler elde etmeye başladı.

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Vatandaşlar "Hangi banka daha çok veriyor?" sorusunun yanıtını ararken, 350.000 TL'lik bir tasarrufun aylık net getirisi 11.500 TL bandını aştı.

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

İşte bankalar ve 350.000 TL için sundukları 32 günlük kazanç tablosu:

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Akbank
Faiz oranı: %42
Aylık getiri: 10.790,27 TL
Vade sonu tutar: 360.790,27 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Garanti BBVA
Faiz oranı: %39,5
Aylık getiri: 9.999,45 TL
Vade sonu tutar: 359.999,45 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Odea
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 10.250,56 TL
Vade sonu tutar: 360.250,56 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

ON Dijital Bankacılık
Faiz oranı: %45
Aylık getiri: 11.573,22 TL
Vade sonu tutar: 361.573,22 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Fibabanka
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

CEPTETEB
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

HSBC
Faiz oranı: %44
Aylık getiri: 11.312,05 TL
Vade sonu tutar: 361.312,05 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

getirfinans
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 9.472,35 TL
Vade sonu tutar: 359.472,35 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Yapı Kredi
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 10.103,84 TL
Vade sonu tutar: 360.103,84 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

ING
Faiz oranı: %42,5
Aylık getiri: 9.984,59 TL
Vade sonu tutar: 359.984,59 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

DenizBank
Faiz oranı: %41,5
Aylık getiri: 10.505,75 TL
Vade sonu tutar: 360.505,75 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

QNB
Faiz oranı: %41
Aylık getiri: 10.379,18 TL
Vade sonu tutar: 360.379,18 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %40
Aylık getiri: 10.126,03 TL
Vade sonu tutar: 360.126,03 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Hayat Finans
Kâr payı oranı: %39,92
Aylık getiri: 10.105,78 TL
Vade sonu tutar: 360.105,78 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

İş Bankası
Faiz oranı: %38,5
Aylık getiri: 9.746,30 TL
Vade sonu tutar: 359.746,30 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Enpara.com
Faiz oranı: %38
Aylık getiri: 9.619,73 TL
Vade sonu tutar: 359.619,73 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

VakıfBank
Faiz oranı: %43
Aylık getiri: 10.885,48 TL
Vade sonu tutar: 360.885,48 TL

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?

Şekerbank
Faiz oranı: %36
Aylık getiri: 9.113,42 TL
Vade sonu tutar: 359.113,42 TL

